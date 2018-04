Dieven boren gat in brandstoftank (en laten gigantische troep achter) 05 april 2018

02u47 0 Beringen Dieven hebben de voorbije dagen een gaatje geboord in de bestelwagen van eigenaar Ivan Boons uit Paal. Een grote hoeveelheid diesel vloeide de Tessenderlosesteenweg op.

"Ik heb de bestelwagen al enkele dagen niet meer gebruikt", vertelt slachtoffer Ivan Boons. "Daardoor is het moeilijk te zeggen wanneer de daders precies hebben toegeslagen. Dinsdag rook ik iets verdachts, maar woensdagochtend ontdekte ik pas echt wat er aan de hand was. Onder mijn bestelwagen was de diesel uit de tank gelopen. Heel vreemd, want ik herinner me niet dat ik ergens tegen gereden was wat de tank beschadigd kon hebben."





Maar met een blik onder de bestelwagen werd er heel wat duidelijk: dieven hadden gewoon een gaatje geboord. "Een techniek die soms bij vrachtwagens wordt toegepast om snel veel brandstof te kunnen stelen", zegt Boons. "Maar blijkbaar slaan ze nu ook al toe bij bestelwagens, die pal voor een woning geparkeerd staan."





Toch is het twijfelachtig of de daders veel buit hebben kunnen maken. "Er lag hier immers een grote plas smurrie op de oprit en op straat", aldus Ivan. "Ik vermoed dat de daders zich betrapt voelden, of dat er plots iemand voorbij kwam. Daardoor hebben ze na het boren nauwelijks iets kunnen opvangen. Zelfs de brandweer is moeten komen om de diesel op te ruimen."





De lokale politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het is nog niet duidelijk of de daders deze week ook elders hebben toegeslagen in de regio. De tank maken kost zo' duizend euro. (RTZ)