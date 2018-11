Dertig PV’s bij controles op shishabars en café’s Toon Royackers

25 november 2018

09u52 0 Beringen De lokale politie heeft vrijdagavond een gecoördineerde controleactie gehouden op zeven drankgelegenheden in Beringen. De actie kwam er op vraag van het gemeentebestuur. Ook het parket en arbeidsauditoraat Limburg namen aan de controles deel.

In totaal schreven de inspecteurs dertig PV’s uit. Niet alle zaken hielden zich aan de rookwetgeving of de voedselveiligheid. Enkele cafés liepen tegen de lamp met zwartwerk, met het ontbreken van prijsaanduidingen of inbreuken op de BTW-wetgeving. Enkele eigenaars waren niet in orde met hun brandverzekering of hun tapvergunning. De politie vond bij de invallen bovendien twee geseinde personen, waarvan er één meteen werd aangehouden. Met de grootschalige controles wil de gemeente voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies en drugshandel actief worden. “We willen tenslotte de overlast in de omgeving tegen gaan,” aldus burgemeester Maurice Webers (sp.a) van Beringen.