Derde keer Poëzie & Kunst BVDH

19 maart 2019

Voor de derde keer slaan de stad Beringen, de Beringse bassischolen en de Academie voor Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder de handen in elkaar voor het project Poëzie & Kunst. Een samenwerking waarbij de focus ligt op poëzie en de creatieve interpretatie ervan. ‘Vriendschap’ is het centrale thema.

“De leerlingen van SBS Koersel, VBS Picardschool Stal, De Brug, VBS Westakker en VBS Het Mozaïek kropen in hun pen voor dit project,” zegt schepen Jessie De Weyer (N-VA). “Dat resulteerde in een selectie van 85 gedichten die als inspiratie dienden voor de leerlingen van de academie. Zij gingen aan de slag met de gedichten en zetten deze om in een mooie tekening, prachtig schilderij of fantasierijk kunstwerk”. Aanstaande zondag wordt de expo geopend in het Casino Beringen om 13.30 uur. Daarna zijn de gedichten en kunstwerken te bezichtigen tijdens de openingsuren van CC Beringen en op zondag 31 maart van 14.00 tot 17.00”.