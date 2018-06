Delegatie Schansstraat wint fotowedstrijd Dag van de Buren 29 juni 2018

Een delegatie uit de Schansstraat werd als winnaar uitgeroepen van de fotowedstrijd die bij de 'Dag van de Buren' hoort. Negen buurten deden een gooi naar de prijs en uit hun inzendingen bleek dat er heel wat gezelligheid en creativiteit in de woonwijken is.





"24 buurten organiseerden eind mei een samenkomst, dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Hopelijk wordt de 'Dag van de Buren' een vaste waarde. De winnaars van de fotowedstrijd krijgen een oorkonde die recht geeft op een bezoek met gids uit het aanbod van Toerisme Beringen. De volgende buurtontmoeting is daarmee verzekerd", vertelt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V).





(BVDH)