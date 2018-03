De Watersnip krijgt gloednieuw onthaalcentrum 21 maart 2018

02u50 0 Beringen De eerste stap voor de bouw van een nieuw multifunctioneel onthaal- en bezoekerscentrum voor De Watersnip in Koersel is ingezet. "Dit moet komen op de site van Fonteintje", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a).

Het bezoekerscentrum De Watersnip is het natuureducatief centrum in het natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. Het is gehuisvest in het oude badhuisgebouw en wordt uitgebaat door Natuurpunt. Het gebouw is er bijzonder slecht aan toe en een renovatie was broodnodig, maar ook een alternatieve locatie werd als optie naar voren geschoven. De provincie nam het initiatief om alle betrokken partners rond de tafel te brengen.





Daaruit blijkt dat het centrum beter moet worden geïntegreerd in de natuur, samen met andere functies in de directe omgeving van Koersel Kapelleke. Dat gaat niet in het oude gebouw, wel in de site rond de uitkijktoren en speeltuin 't Fonteintje. Kandidaten met expertise kunnen zich melden met hun voorstel en offerte voor woensdag 4 april. De opdracht wordt geraamd op 52.000 euro, waarvan de helft betaald zal worden door de provincie Limburg en de andere helft door de stad Beringen en Natuurpunt vzw. (BVDH)