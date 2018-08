De Kreuners en Niels Destadsbader zetten Paal op stelten 06 augustus 2018

De afgelopen drie dagen daverde deelgemeente Paal wederom op zijn grondvesten tijdens 'Paal op Stelten'. Met optredens van Gers Pardoel, Niels Destadsbader en De Kreuners werd het een memorabele editie. Gisteren was het festival halverwege de namiddag uitverkocht. Dat betekent dat er een dikke 10.000 mensen op de weide stonden. "Het was erg warm, maar dat heeft amper voor problemen gezorgd. De medische dienst spreekt van net geen tien tussenkomsten specifiek omwille van de warmte, wat zij opmerkelijk weinig vonden. Ik moet wel zeggen dat de waterbakken goed gebruikt werden en de vrijwilligers hielden we in de schaduw, wat ook geapprecieerd werd", aldus voorzitter Ludo Claes. "Het optreden van Destadsbader was zeker een hoogtepunt, niet alleen bij vrouwen maar ook bij de jeugd." (BVDH)