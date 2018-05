De Hoeksteen opent groene speelplaats 22 mei 2018

Vorig jaar in april diende SBS De Hoeksteen onder impuls van leerlingen, ouders, leerkrachten en de Mos-begeleider een aanvraag in voor klimaatsubsidies van de provincie. Midden september werd de aanvraag aanvaard en afgelopen vrijdag heeft burgemeester Maurice Webers (sp.a) de speelplaats geopend. Het schoolteam ziet een meerwaarde op verschillende domeinen: op sociaal vlak moet de speelplaats zorgen voor minder conflicten, op educatief vlak staat de natuurbeleving en de gezondheid centraal en motorisch maakt de speelplaats bewegend leren mogelijk. Eerder dit jaar werden ook al workshops georganiseerd omtrent wilgentunnels. "Dit is nog maar een begin, maar eentje waar we als school fier op zijn. In de toekomst hopen we dan ook dit project nog verder te kunnen uitbouwen" stelt schepen van Onderwijs Thomas Vints (CD&V). (BVDH)