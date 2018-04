De Boomhut maakt kans op Gouden Kinderschoen 24 april 2018

Het opvanginitiatief De Boomhut Beringen maakt kans op de Gouden Kinderschoen in de categorie 'samenwerking'. Met deze trofee bekroont de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten de inzet en investeringen van lokale besturen op het vlak van kinderopvang. Samen met twee partners met de nodige expertise en ervaring, vzw De Regenboog en basisschool De Brug & De Opaal, wordt in De Boomhut naschoolse opvang op maat van het kind georganiseerd. Op schooldagen en op woensdagnamiddag kunnen kinderen vanaf 3 jaar met een specifieke zorgbehoefte er een leuke tijd beleven. "Met dit project zijn we vertrokken vanuit een absolute opvangnood van ouders in Beringen. We zijn bijzonder blij met het antwoord dat we kunnen bieden met De Boomhut", aldus een tevreden schepen Thomas Vints (CD&V). Stemmen gaat tot maandag 21 mei via de link: www.goudenkinderschoen.be/stem/2018/samenwerking. (BVDH)