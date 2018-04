Davidsfonds trekt naar Calais 06 april 2018

02u25 1

Davidsfonds Paal organiseert op zaterdag 5 en zondag 6 mei een culturele tweedaagse naar Nord-Pas-de-Calais. Op de planning staat onder meer een uitgebreid bezoek aan Rijsel, met uitleg door een Nederlandstalige gids. Overnachten gebeurt in een hotel, inclusief uitgebreid buffet. Ook het beste grillrestaurant van Rijsel staat op het programma. Voorts wordt er ook een bezoek gebracht aan het Louvre-Lens. Deelnemen kost 145 euro. Meer informatie en inschrijven (voor 15 april) via het nummer 011/42.74.09, of het e-mailadres julien.huygens@skynet.be. (BVDH)