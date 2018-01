Daken gaan waaien 19 januari 2018

Aan de Maasheide in Beringen is donderdagmiddag het bovendak van een huis gaan vliegen. De bewoonster lag nog rustig te slapen, toen een rukwind het dak wegblies. Het waren buren die meteen kwamen aanbellen, om haar te waarschuwen dat het dak in hun oprit lag. Zowel de roofing als het isolatiemateriaal waren weg. Brandweerpost Beringen snelde ter plaatse om te helpen met het opruimen. Het pand zelf bleef gelukkig wel bewoonbaar en niemand raakte gewond.





In Eisden-Dorp sloeg het noodlot toe bij de familie Sangers. Het golfplaten dak van een schuur bij de buurman vloog volledig de lucht in en knalde tegen de venster van de familie Sangers. "Gelukkig was mijn zus op dat moment niet thuis en dus ook niet in haar slaapkamer", vertelt Joris Sangers. "Maar het is er een ravage. Overal liggen glasscherven. Het dak van de buurman is tot op ons terras beland, en ook de rolluiken zijn vernield." Indien de storm 's nachts had plaatsgevonden, waren de feiten mogelijk veel erger geweest met gewonden als gevolg. "We hopen de schade zo snel mogelijk te herstellen."





