Dag van de Zorg in Campus Corsala 16 maart 2018

03u03 0

Deze zondag is het Dag van de Zorg en dat betekent dat maar liefst 255 instellingen uit de zorg- en welzijnssector een blik achter de schermen zullen tonen. Dat geldt ook voor Campus Corsala in de Pater Bellinkxstraat, die van 10 tot 17 uur de deuren open zet. De campus verenigt verschillende vormen van opvang voor senioren met verschillende zorgbehoeften. Je krijgt er zondag een antwoord op vragen als 'wat is een tovertafel of een fietslabyrint' en 'Hoe werkt een relaxatiebad'. Verder kan je ook het dagverzorgingscentrum voor dagopvang, de assistentiewoningen Ter Linden, het woonzorgcentrum en het seniorenrestaurant bezoeken. "Bovendien maken alle bezoekers kans op een etentje voor 4 personen," besluit OCMW-voorzitter Hilal Yalçin (CD&V). (BVDH)