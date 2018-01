Daders van zware inbraak bij fietsfabriek Ridley gevat 03u03 0 Foto Mozkito De teruggevonden fietsen. Beringen De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft een Roemeens-Moldavische dievenbende opgerold, die zich gespecialiseerd had in het stelen van dure koersfietsen. Ze sloegen toe in heel het land, en stalen alles samen voor meer dan 500.000 euro aan fietsmateriaal. Ook fietsfabriek Ridley uit Beringen was één van de slachtoffers.

In die fietsfabriek aan de Beverlosesteenweg in Beringen was de bende op 18 mei van vorig jaar binnen gedrongen. De daders hadden toen een raam kunnen forceren en waren er in geslaagd om het inbraakalarm te omzeilen. Vervolgens wisten ze kennelijk de allerduurste racefietsen mee te nemen. In totaal namen ze 44 fietsen mee, samen met nog ander kostbaar materiaal. Camerabeelden van de inbraak werden zorgvuldig onderzocht. Maar al snel legde de politie de link met een bende die in heel ons land zware diefstallen pleegden, bij voornamelijk fietshandelaren.





Eind december vonden speurders plots een aantal fietsen terug, die waren gestolen bij een Waalse handelaar uit Florennes. De verdachten hadden de fietsen al verpakt, en ze stonden klaar om getransporteerd te worden naar Roemenië. De verzending kon echter getraceerd worden, en de buit werd meteen in beslag genomen. Opvallend was dat de nieuwe fietsen besmeurd waren met modder, om te laten uitschijnen dat ze toch tweedehands waren. Deze week gingen de speurders over tot verschillende huiszoekingen in de regio Brussel. Enkele verdachten werden meegenomen voor verhoor, en bij één van hen troffen agenten nog eens drie gestolen racefietsen aan. Toch ontkenden alle verdachten nog steeds dat ze iets met de inbrakenreeks te maken hadden. De onderzoekrechter oordeelde echter dat er voldoende materiaal was om alvast drie betrokken aan te houden. De in beslag genomen fietsen zijn te bezichtigen op de burelen van de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde. Dit na telefonisch contact op het nummer 02 451 22 12. (RTZ)