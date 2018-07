Commissie komt landbouwschade opmeten 26 juli 2018

02u46 0

Door de lange droogteperiode kunnen bepaalde gewassen schade ondervinden. De gedupeerde landbouwers kunnen deze verminderde opbrengsten nu ook in Beringen laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie. Ze kunnen dan een tussenkomst van het rampenfonds krijgen als de bevoegde minister deze extreme weersomstandigheden als een landbouwramp erkent. "Om tot een sluitend dossier te komen, moeten de landbouwers een schriftelijke melding indienen bij de commissie", aldus schepen van Duurzaamheid Gilbert Lambrechts (sp.a). "Op de website www.beringen.be kunnen ze het blanco PV terugvinden onder 'actueel in Beringen'. Ze moeten het ingevulde document terugbezorgen aan de dienst Omgeving. Zij zullen er dan voor zorgen dat de commissie ter plaatste komt kijken. Dat bezoek moet gebeuren voor het oogsten. Daarom dringen we er op aan om de aangiften zo spoedig mogelijk in te dienen."





(BVDH)