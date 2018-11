Club 9 verandert in kunstwerk BVDH

00u04 0 Beringen Jeugdhuis Club 9 wordt door kunstenares Hanne Hulsmans gebruikt als canvas voor haar kunstwerk. Met enkele precies geplaatste lijnen op vloer, wand en plafond werd het jeugdhuis de ondergrond voor het kunstwerk en biedt de kunstenares de bezoeker een heel andere blik op ruimte en perspectief.

Het kunstwerk kadert in het traject ‘We Claim The Streets’ waarbij jongeren de inrichting van de nieuwbouw van Club 9 een artistieke invulling gaan geven. Het kunstwerk is te bewonderen in de huidige locatie van Club 9 in de Pastorijstraat. Op zaterdag 1 december om 15 uur wordt het traject en de kunstenares voorgesteld in Jeugdhuis Club 9. Alle geïnteresseerde jongeren (tussen 15 en 30 jaar) zijn welkom en kunnen zich nadien inschrijven voor het traject. Meer info vind je op www.club9.be.