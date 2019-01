Chrysostomos begint om 5 uur in jeugdhuis JC Beverlo

Birger Vandael

14 januari 2019

17u55 0 Beringen Aanstaande vrijdag zullen de zesdejaars van het Spectrumcollege SJB, SLB en VTIB van Beringen ‘Chrysostomos’ vieren. Dit is de naam die men in onze contreien geeft aan het honderddagenfeest, waarbij laatstejaars vieren dat ze nog maar ongeveer honderd dagen school moeten lopen.

“Na het succes van de voorbije jaren zijn de studenten opnieuw vanaf 5.00 uur ’s morgens welkom in jeugdhuis JC Beverlo om er de aftrap te geven van deze knotsgekke feestdag,” zegt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA). De dienst jeugd en sport voorziet ’s morgens om 5.30 uur busvervoer dat de vroege feestvierders vanaf bushalte Bogaersveld naar jeugdhuis JC Beverlo zal brengen. Om 7.30 uur worden de feestgangers met de bus naar school gebracht. De fuifbus en JC Beverlo zijn enkel toegankelijk voor de zesdejaars van de drie scholen.

VZW Between The Hills zal ’s avonds in de Parochiezaal in Paal ook nog een ‘X-MOS PARTY ’19’ organiseren in samenwerking met de stad Beringen. De kaartenverkoop voor deze fuif verloopt via de scholen.