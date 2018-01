Chauffeur verrast door politiecontrole: twee gewonden 31 januari 2018

Op de Koerselsesteenweg werd een bestuurder gisterenmiddag verrast door een politiecontrole. De man zag naast hem hoe een patrouille een bestuurder aan de kant zette. Daardoor zag hij te laat dat de automobilist voor hem gestopt was. Hij knalde op zijn voorligger, en vervolgens op een tegenligger. Twee bestuurders raakten gewond. De politie was wel zeer snel ter plaatse. Ook de verbindingsweg tussen Koersel en Beringen was versperd door het verkeersongeval.





(RTZ)