Celstraf met uitstel voor agressieve broers 13 februari 2018

03u06 0

Twee broers uit Beringen van 44 en 33 jaar zijn veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met uitstel nadat ze op 30 augustus 2017 in Beringen een man in elkaar stampten. Toen de politie destijds ter plaatse kwam, merkten ze de twee broers op. Eén had een bijtwonde aan de binnenzijde van zijn arm en in de voortuin lag een houten oefenzwaard en resten van een stukgegooid flesje. De rechtbank kon de feiten reconstrueren aan de hand van de verklaringen van twee getuigen en de gsm-beelden. Het ging om een discussie in het Turks waarbij het slachtoffer aangevallen werd op zijn erf. Hij kwam daarbij ten val en de broers bleven stampen tot de buren tussenbeide kwamen. Naast de celstraf werd ook de boete van 800 euro met uitstel uitgesproken. (BVDH)