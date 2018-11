CD&V maakt nieuwe schepenen bekend Birger Vandael

20 november 2018

10u28 0 Beringen Het partijbestuur van CD&V Beringen heeft maandagavond tijdens haar vergadering de verdeling van de schepenmandaten goedgekeurd. Toekomstig burgemeester Thomas Vints (CD&V) maakte vervolgens de namen van de schepenen bekend die de komende zes jaar voor CD&V deel zullen uit maken van het nieuwe stadsbestuur.

De keuze valt op een ervaren trio: Hilal Yalçin (37), Patrick Witters (51) en Jean Vanhees (66). “Met een kwart van de stemmen en negen zetels heeft CD&V de beste score in Beringen neergezet. In het vernieuwde schepencollege krijgt de partij naast het burgemeesterschap drie schepenmandaten”, zegt Vints. “Vanhees zal zijn mandaat na vier jaar doorgeven aan Ann-Sofie Vanoverstijns (27). Zo behouden we bestuurservaring en zetten we ook duidelijk in op verjonging en vernieuwing.”

Momenteel zijn Witters en Vanhees reeds schepen in Beringen, Yalçin is OCMW-voorzitter. Na Vints waren de vier personen die nu naar voren geschoven worden, ook de vier personen met het meeste voorkeurstemmen. Er wordt momenteel gewerkt aan een inhoudelijk bestuursakkoord. Daarna zal deze ploeg, samen met de coalitiepartners, de interne bevoegdheidsverdeling van het college van burgemeester en schepenen afspreken.