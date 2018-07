Caravandief moet 20 maanden cel in 10 juli 2018

Een caravandief uit Montenegro (39 jaar) is veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden. Voor zijn 25-jarige kompaan uit Italië worden de debatten heropend op 25 juli.





Het duo ging in de nacht van 29 op 30 januari 2016 aan de haal met twee caravans uit Beringen. In de nacht van 6 op 7 mei 2016 sloegen ze drie keer toe in Poperinge, waar ze naast drie caravans ook een heftruck, hamer, schroevendraaier, koevoet, twaalf werksleutels en een knijptang mee graaiden. Op 25 juli worden ook de burgerlijke belangen verder bepaald. (BVDH)