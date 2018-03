Buurtvoetbaldag in Mijnstadion 24 maart 2018

Op dinsdag 3 april organiseert het stedelijk jeugdwelzijnswerk een buurtvoetbaltoernooi voor kinderen en tieners van 6 tot en met 14 jaar. Traditioneel komen de deelnemers uit buurten waar het jeugdwelzijnswerk actief is: Tuinwijk, Posthoorn, Steenveld Koersel, Steenberg Paal en Wijerdijk Beverlo. Natuurlijk zijn meisjes en jongens uit andere buurten ook welkom. "Deze recreatieve buurtvoetbaldag, waarbij we niet mikken op competitieploegen, gaat door op dinsdag 3 april in het Mijnstadion langs de Koolmijnlaan. De wedstrijden starten om 14 uur en er wordt gevoetbald in vier leeftijdscategorieën (geboren 2011 - 2003)", zegt sportschepen Dave Schops (sp.a). Sportschoenen zijn een must, maar ze moeten niet verplicht studs hebben. (BVDH)