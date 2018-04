Burgerbevraging gelanceerd 20 april 2018

De stad en het OCMW Beringen hebben de online burgerbevraging 'Beringen Bevraagt!' gelanceerd. Dit is een bevraging die zich richt op inwoners en ondernemers uit Beringen en hen zo een stem geeft. Op die manier wordt er gepeild naar hun wensen en noden. Er komen verschillende thema's aan bod zoals onderwijs en kunstonderwijs, voorzieningen voor kinderen en jeugd, vrije tijd, sport en cultuur, mobiliteit, ruimte, economie, handel en industrie, welzijn en zorg, netheid en veiligheid, dienstverlening en communicatie vanuit de lokale overheid. Het eerste deel van de vragen gaat over Beringen in het algemeen, daarna gaan de vragen over het buurtniveau. Je kan de enquête invullen via www.beringenbevraagt.be of schriftelijk bij het administratief centrum, de bibliotheek en dienstencentrum De Klitsberg. De vragenlijst duurt ongeveer tien minuten, loopt tot dinsdag 15 mei en deelnemers kunnen geschenkbonnen van toerisme Beringen winnen. (BVDH)