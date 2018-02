Buitenspeeldag in 't Fonteintje 17 februari 2018

Het stadsbestuur van Beringen neemt ook dit jaar deel aan de 'Buitenspeeldag'. Die vindt plaats op 18 april. Hiermee wil ze kinderen en jongeren aanzetten om buiten te spelen en te sporten, in plaats van binnen achter het scherm te zitten. De Beringse jeugd kan van 13.30 tot 17 uur terecht aan 't Fonteintje. Ook de avontuurlijke speeltuin is die dag open en er staan nog tal van leuke activiteiten en workshops op het programma. De toegang is gratis. (BVDH)