Bruggen Beringen en Tervant worden hoger 26 februari 2018

De bruggen over het Albertkanaal in Beringen en Tervant zullen worden verhoogd. Dat heeft alles te maken met het project voor de verhoging van 62 bruggen over het Albertkanaal, zodat de doorvaarhoogte wordt opgetrokken tot 9,10 meter. Daardoor zal het rendement van de containervaart aanzienlijk hoger komen te liggen. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het Albertkanaal voor kleinere zeeschepen (Short Sea Shipping) sterk verbeterd. De twee bruggen worden vervangen door 'generieke' stalen boogbruggen die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan twintig gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. Omdat hinder bij de werken niet vermijdbaar is, zullen er infomarkten hierover georganiseerd worden. Deze vinden plaats op 28 februari in zaal De Kring (tussen 15 en 19 uur) en op 1 maart in de cafetaria van de sporthal Spectrumcollege (tussen 16 en 20 uur). (BVDH)