BROS ontvangt Guatemalaanse van Broederlijk Delen BVDH

26 maart 2019

10u16 0

Jaarlijks nodigt Broederlijk Delen een campagnegast uit in Limburg. Dit jaar verwelkomde de organisatie Patricia Melendez uit Guatemala. Ze is juridisch medewerker bij Pastoral de la Tierra in San Marcos, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Ze gaf aan de Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (BROS) een presentatie over de ongelijkheid in haar land, de noden van de bevolking en de projecten waarin ze in betrokken is. “De ondersteuning van Broederlijk Delen in het Zuiden is noodzakelijk, om de weerbaarheid van onderdrukte bevolkingsgroepen te vergroten. Projecten zoals deze, creëren kansen voor inwoners van ontwikkelingslanden. Dankzij de acties van Broederlijk Delen zoals de koffiestop en aanwezigheid van een campagnegast, ontstaat er een groter bewustzijn over dit thema bij onze inwoners. Waarvoor een grote dank aan de vrijwilligers die deze acties realiseren.” zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). Nog tot en met 14 april zijn er in de stad acties van Broederlijk Delen.