Brochure bundelt vrijetijdsaanbod in de zomer 06 april 2018

De stad Beringen heeft het volledige vrijetijdsaanbod voor de zomer gebundeld in de brochure 'Beestige zomer in mijn stad'. In die brochure vind je terug waar er opvang aangeboden wordt. Zo opent het IBO De Bengeltjes de twee grootste opvanglocaties in Stal en Koersel. In de piekperiode wordt in basisschool Het Mozaïek bijkomend 'De Kriebelfabriek' georganiseerd, met sport, spel en uitstappen. In De Boomhut wordt gedurende vijf weken en in samenwerking met vzw de regenbOog een vakantiewerking uitgebouwd voor kinderen vanaf 3 jaar met specifieke zorgbehoeften. Dit alles wordt aangevuld met workshops, kampen, en het aanbod van enkele externe partners. Begin mei krijgt ieder kind via de school een zomerbrochure mee naar huis. De brochure zal ook beschikbaar zijn op de website www.beringen.be. (BVDH)