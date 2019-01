Brand bij ‘Total tankstation’, door aansluiten zonnepanelen Toon Royackers

23 januari 2019

13u51 0 Beringen Woensdagmiddag is brand uitgebroken in de technische ruimte van het ‘Total Tankstation’ langs de Paalsesteenweg in Beringen. Het vuur ontstond door werken in de elektriciteitskast bij het aansluiten van zonnepanelen.

Brandweerpost Beringen snelde meteen ter plaatse. Toen bleek dat de technische ruimte al helemaal gevuld was met rook. Bovendien smeulde de brand via het valse plafond al verder naar de tankshop. De winkel werd daarop meteen geëvacueerd. Kort na de middag had de brandweer het vuur volledig onder controle. Toch is de schade aan de tankshop aanzienlijk. Niemand raakte gewond, maar de winkel blijft voorlopig gesloten.