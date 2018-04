Brainstormen over skatepark 10 april 2018

Morgenmiddag van 10 tot 12 uur organiseert de Stad Beringen een brainstormsessie over het geplande skatepark in het Stedelijk Administratief Centrum. Dat moet in de toekomst verschijnen vlak bij het Spectrumcollege. Tijdens het overleg met de jeugddienst is het mogelijk om zelf ideeën aan te brengen. Voor de bouw van dit skatepark is er een aannemer aangesteld en deze stelt ook zijn plan voor. (BVDH)