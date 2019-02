Bouw fietsbrug Koolmijnlaan ligt stil door faillissement aannemer BVDH

28 februari 2019

In Beringen ligt de bouw van de fietsbrug op de bestaande spoorwegbrug in de Koolmijnlaan voor onbepaalde tijd stil. Deze fietsbrug over het vroegere kolenspoor moet een deel worden van de verbinding tussen de mijnsite en de kolenhaven van Tervant. Op de vroegere route komen een landschapspark met een wandel- en fietspad, infoborden en picknick- en rustplaatsen. Door een faillissement van de aannemer heeft het project vertraging opgelopen. Het verdere verloop hangt af van de curator.