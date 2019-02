Borealis hoopt op investering van ruim 100 miljoen in fabriek in Beringen BVDH

25 februari 2019

Als de internationale directie akkoord is, dan zal er inde komende jaren ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in de Beringse vestiging van chemiereus Borealis. Enkele maanden geleden werd al bekendgemaakt dat de vestiging in de Antwerpse haven een miljard euro ontvangt. Een deel van dat geld is dus bestemd voor Beringen. Vooral de twee propyleenfabrieken krijgen dan extra middelen. Als de goedkeuring volgt, zou de nieuwe fabriek in Beringen tegen midden 2022 moeten openen.