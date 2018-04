Bionerga niet welkom op infovergadering 26 april 2018

02u27 1

In De Griffel stond afgelopen dinsdagavond een infovergadering rond de afvalverbrandingsoven Bionerga aan bedrijventerrein Ravenshout op de planning. Aanvankelijk was ook Bionerga zelf uitgenodigd, maar daar werd op teruggekomen. "Wij kiezen altijd voor een open communicatie", zegt Philip Peeters, algemeen directeur van Bionerga. Maar Leefbaar Tervant liet verstaan dat het comité de komst van Bionerga niet zag zetten. "Wij betreuren dan ook dat we de kans niet gekregen hebben om onze informatie te delen en in debat te treden", aldus Peeters.





Momenteel ligt er bij de Raad van State een verzoekschrift van Leefbaar Tervant tot schorsing van de bouwvergunning. "Maar hiervoor moet de verzoeker aantonen dat er sprake is van "de vereiste van spoedeisendheid", wat naar onze mening voor geen enkele van de aangehaalde redenen gebeurd is."





(BVDH)