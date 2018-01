Bijna 90.000 euro geïnvesteerd in buitenruimtes De Bengeltjes 02u32 0 Beringen Ook in Beringen kende de kinderopvangsector de afgelopen jaren een sterke groei. De buitenschoolse kinderopvang 'De Bengeltjes' telt vier opvanglocaties: in Stal, Koersel, Beverlo en Beringen-mijn.

"Onze buitenspeelruimtes hebben deze legislatuur een facelift gekregen. Alleen al in 2017 werd bijna 90.000 euro geïnvesteerd in het verder uitbouwen en optimaliseren van onze opvangplaatsen. Met nieuwe speeltoestellen trachten we de buitenspeelruimtes aantrekkelijker te maken voor de vele kinderen die we dagelijks opvangen", stelt schepen Thomas Vints (CD&V). De investeringen variëren van zandbakken tot schommelzones, voetbaldoelen en picknicklocaties. Op die manier zijn alle kinderopvangen aangepast aan de grote vraag. (BVDH)