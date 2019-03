Bibliotheek zet nog hele maand ‘vriendschap’ centraal BVDH

13 maart 2019

13u34 0

Nog de hele maand maart staat alles in de bibliotheek in het teken van boeken- en leesplezier voor de jeugd. “Met de slogan ‘Vrienden voor altijd’ zetten we dit jaar onze boeken in het thema Vriendschap centraal”, vertelt schepen Jessie De Weyer (N-VA). “Frank Daenen laat de kleuterklassen kennismaken met de mooie illustraties die hij maakt in prentenboeken. De leerlingen van het derde t.e.m. het zesde leerjaar leren de bibliotheek en onze collectie kennen aan de hand van een zoektocht met tablets.”

Op zondag 24 maart opent in het Casino van Beringen een tentoonstelling met kunstwerken van de Academie voor Beeldende Kunsten, op woensdag 27 maart is er ‘Hieperdebieb’, een VIP-dag voor de jeugd.