Bibbezoekers maken kans op festivaltickets 23 juni 2018

Naar goede gewoonte plaatst de bib van Beringen de zomerfestivals weer in de kijker. "Als bibliotheekbezoeker kan je nog tot 25 augustus meedingen naar een gratis ticket voor één van de vele openluchtfestivals die ons land rijk is", zegt Dave Schops (sp.a), schepen van de Bib.





Wie wil deelnemen, kan een wedstrijdkaart afhalen op de muziekafdeling en deze daar ook ingevuld in de wedstrijdbox deponeren. Zo ontdek je welke tickets je kan winnen en geniet je misschien wel van een zomer vol festivals. (BVDH)