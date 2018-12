Bewoner wordt wakker van inbrekers Toon Royackers

25 december 2018

12u06 0 Beringen Zondag en maandag heeft de politie verschillende meldingen van diefstal en inbraakpogingen gekregen in Beringen.

In een garage in de Koolmijnlaan gingen dieven zondagavond aan de haal met een bromfiets. Aan de Motstraat werd een bewoner zondagavond omstreeks 21 uur wakker door het lawaai in zijn huis. Enkele boeven waren er al binnen geklauterd door het raam van een andere slaapkamer. Ze sloegen snel te voet op de vlucht, toen ze door hadden dat een bewoner aanwezig was. Aan de Veldstraat werd een raam en een deur open gebroken. Daar werd echter niets gestolen. Maandag drongen dieven nog een bouwwerf binnen, aan de Bredonkstraat in deelgemeente Koersel. Ze stalen er zeven verlengkabels en een voedingskabel van een machine.