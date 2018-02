Bestuurders beboet bij controle 19 februari 2018

In Beringen, Ham en Tessenderlo vonden zaterdagnacht enkele controles plaats in het verkeer. Tal van bestuurders werd gecontroleerd op de geldigheid van de boorddocumenten, het gebruik van alcohol of drugs achter het stuur en het dragen van de veiligheidsgordel. Meer dan 900 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid waarvan er 61 te snel reden. Zes bestuurders ontvingen een pv omdat hun boorddocumenten niet in orde waren. De politie schreef ook zeven pv's uit voor het gebruik van drugs of alcohol achter het stuur. Twee personen werden beboet voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.





(MMM)