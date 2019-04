Bestuurder rijdt jongeman (19) eerst aan, en steelt dan ook nog zijn iPhone en portefeuille Toon Royackers en Mine Dalemans

10 april 2019

18u50 0 Beringen Een agressieve bestuurder van een opvallend blauwe BMW heeft dinsdagavond een 19-jarige jongeman op zijn scooter aangereden op de Koolmijnlaan in Beringen. Toen het slachtoffer zwaargewond op de weg bleef liggen, kwam de automobilist naar hem toegelopen. Hij riep dat hij meteen de politie en een ambulance zou bellen, maar in plaats daarvan graaide de dader ook nog eens snel de nagelnieuwe iPhone én de portefeuille van het slachtoffer mee.

Enkele getuigen verklaren dat ze de opvallende babyblauwe BMW eerder al hadden opgemerkt in de buurt, en dat de bestuurder daar gevaarlijke manoeuvres uithaalde. “Dwayne Ickmans (19) was dinsdagavond laat op de terugweg, nadat hij was gaan babysitten”, vertelt zijn familie. “Op de Koolmijnlaan ter hoogte van de Aldi liep het mis. Hij werd opgeschept door die bewuste BMW. Dwayne zelf herinnert zich niet zo heel veel meer van het ongeval. Hij kwam met een smak op het asfalt terecht. Alles werd even wazig, maar hij hoorde wel dat de bestuurder naar hem toekwam. Hij beloofde duidelijk om de hulpdiensten te bellen, terwijl de jongen zijn pijn verbeet. Maar er kwam helemaal niets, en de auto reed uiteindelijk weer weg. Dwayne is na lang wachten uiteindelijk zelf overeind gekrabbeld en voorzichtig terug op zijn beschadigde scooter gestapt.” Met wat sukkelen raakte de jongen weer thuis. Het ongeval was gelukkig vlakbij zijn woning gebeurd.

Ook nog eens bestolen

Daar sloeg zijn familie alarm bij de politie. “Het hele gezicht was opgezwollen, en hij zat onder het bloed. Daarom is hij ook meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij gelukkig geen breuken had. Maar Dwayne had wel heel veel pijn. Zijn gezicht is behoorlijk toegetakeld. Tot overmaat van ramp: van zijn portefeuille én de nagelnieuwe iPhone was geen enkel spoor meer. Ook niet op de plek van het ongeval. In plaats van hem te helpen had de bestuurder hem na de klap dus ook nog eens bestolen. Zijn iPhone had hij pas vorige week voor zijn verjaardag gekregen. Bizar genoeg is zijn identiteitskaart wél weer teruggevonden. Die had de bestuurder kennelijk weggegooid in de buurt van Leopoldsburg. Mogelijk is hij in die richting weggevlucht. Getuigen zijn er helaas niet, maar we hebben wel al aangifte gedaan bij de politie.”