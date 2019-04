Bestuurder gewond na klap tegen rotonde Be-Mine Toon Royackers

14 april 2019

10u30 0

Op de Koolmijnlaan in Beringen-mijn is zaterdagmorgen een automobilist op de rotonde aan Be-Mine gebotst. De bestuurder had vermoedelijk te laat de rotonde opgemerkt, knalde tegen het beton, waarna zijn auto aan de overkant van de rijbaan tegen een omheining tot stilstand kwam. Zelfs het motorblok uit zijn auto werd bij de klap weggeslingerd. De bestuurder moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis, maar zijn toestand bleek niet kritiek.