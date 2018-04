Bert Schoofs terug in politiek bij Voluit 27 april 2018

Nadat hij in februari aankondigde de politiek te verlaten, laat Bert Schoofs nu weten terug te keren in de lokale politiek. "In de eerste plaats omdat ik ervan overtuigd ben dat het breed gedragen project 'Voluit' meer dan de moeite waard is. Dit project startte ik in de tweede helft van 2017 met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. De redenen die me destijds deden besluiten uit de politiek te stappen, zijn intussen opgelost. Daarmee bedoel ik de totaal foute sfeer die rond Voluit ontstond, waarbij men opperde dat ik Open Vld'er was geworden. Ook de kritiek op sociale media werd me net iets te persoonlijk. Intussen is mijn activiteit bij de Vlaamse Volksbeweging (VVB) ook beëindigd. Met veel goesting smijt ik me nu volop in de kiesstrijd!", aldus Schoofs. (BVDH)