Berrings Keeske wordt nieuw streekgerecht 10 augustus 2018

Aanstaande zaterdag wordt het 'Berrings Keeske' voorgesteld tijdens de Halfoogstfeesten in Beverlo. Dit moet het nieuwe streekgerecht worden. Het betreft een knapperige kroket van geitenkaas gevuld met zelfbereide gelei van blauwe bessen.





Het Berrings Keeske wordt geserveerd op een slaatje van waterkers, fijne frisée, gemarineerde radijsjes en enkele blauwe bessen besprenkeld met een honingvinaigrette. Het zal worden gepresenteerd door chef-kok Wilfried Beliën samen met schepen van Toerisme Gilbert Lambrechts (sp.a). De geitenkaas haalt Wilfried bij 't Kasteeltje in Beverlo, net zoals de honing voor de vinaigrette. De blauwe bessen komen van Blueberry Fields en voor de salade gebruikt hij waterkers van St-Lucie uit Lauw. Het Berrings Keeske is een vegetarisch gerecht en kan zowel als voor- of als hoofdgerecht gebruikt worden. Het best serveer je het met het Berings Koolputtersbier Goud of Zwart.





Ook de rest van de Halfoogstfeesten op zaterdag en zondag taan in het teken van bier, cocktails en lekkere hapjes. De 'Preuverkesmarkt' is een van de nieuwigheden in het concept.





Hier vind je stijlvol ingerichte kraampjes en foodtrucks met gerechten van ver en dichtbij. (BVDH)