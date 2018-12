Beringse vuurwerkwinkel maakt speciale video om te “Knallen zonder ongevallen” Birger Vandael

16u01 0 Beringen Eind december gaat het overal over vuurwerk. Baasjes van honden zijn tegen, liefhebbers van spektakel zijn voor, de ene gemeente laat het toe onder voorwaarden, de andere gemeente zegt resoluut ‘neen’. De Beringse Fireworkshop.be pakt alvast uit met een manier om veilig vuurwerk af te schieten. “Specifiek hiervoor hebben we de vuurwerkbatterijen ontwikkeld”, aldus zaakvoerder Stefan Vranckx.

Wie toch vuurwerk afschiet, doet dat best veilig. “Knallen zonder ongevallen”, is dan ook de leuze van de Fireworkshop. “We stellen vast dat meer en meer mensen vuurwerk gaan gebruiken voor de eerste keer. Als we dan de veiligheidsinfo uitleggen of meegeven, zie ik in de ogen dat ze niet weten waar het over gaat. Met een speciale video zorgen we voor een verlengstuk en geheugensteuntje van de uitleg die de mensen in de winkel krijgen. Beelden zegen immers meer dan woorden. Hierdoor zal vuurwerk een stukje veiliger worden.”

Wedstrijdvraag

Er werd ook een wedstrijdvraag opgenomen in de video. Zo wordt de aandacht getrokken en ligt de betrokkenheid van de video hoger. Ruim 150 mensen beantwoordden reeds de twee eenvoudige wedstrijdvragen, al blijken deze voor 70 procent toch niet eenvoudig te zijn. “Deze video heeft enkel een Facebook adres XL vuurwerk België en verwijst niet naar onze of een andere firma. Tips kunnen dus ook door derden verkooppunten gebruikt worden”, geeft Vranckx nog mee.

Je kan de video hier bekijken.