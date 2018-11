Beringse voetballer (25) moet meer dan 10.000 euro betalen na agressie op het veld Birger Vandael

20 november 2018

12u28 0 Beringen Een Beringse voetballer (25) moet een schadevergoeding van 6.670,81 euro betalen aan een 30-jarige voetballer uit Heusden-Zolder nadat hij hem op 4 januari 2015 enkele rake klappen verkocht op het veld. Het slachtoffer hield blijvende gehoorschade en oorsuizen over aan de feiten.

De wedstrijd in derde provinciale A stond op dat ogenblik 1-2 in het voordeel van Vrijheid Zolder. Het was een bitsige partij waarin het slachtoffer reeds geel had gepakt na een overtreding. Hij werd daarvoor getrakteerd op een scheldtirade vanwege beklaagde. In de 78ste minuut nam die wraak met een zware overtreding op de speler van Vrijheid. Dat leverde hem het rode karton op, waarna de stoppen volledig doorsloegen. “Beklaagde was razend en sloeg het slachtoffer aan de rechterzijde van het hoofd. Die verloor het bewustzijn en kreeg vervolgens nog een paar stampen in het gezicht. Dat werd achteraf bevestigd door ploegmaten, tegenspelers en uiteindelijk ook beklaagde”, aldus meester Keytsmans, de advocaat van de burgerlijke partij. Volgens meester Witters, de raadsman van beklaagde, liep het slachtoffer hem te jennen met racistische opmerkingen. De wedstrijd werd stopgezet. Uiteindelijk kwamen zes combi’s ter plaatse om de rust te doen wederkeren.

Blijvende gehoorschade

Bijna vier jaar later heeft het slachtoffer nog steeds last van oorsuizen en gehoorschade. Bij koude wind is dat nog erger. Hij geeft les economie aan studenten in het middelbaar en bij rumoer of toezicht ondervindt hij hinder. Een gerechtsdeskundige werd ingeschakeld en zelfs de aankoop van een gehoorapparaat wordt in het vonnis vermeld. “Voetbal is een grote hobby van mijn cliënt. Als hij niet aan het werk is, trapt hij tegen een bal. Het zal nooit meer hetzelfde zijn”, aldus de advocate van het slachtoffer.

Strafrechtelijk komt beklaagde weg met een werkstraf van 90 uren en een boete van 300 euro. Hij staat ook voor de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de som van 1.901,17 euro, en voor andere proceskosten (273,58 euro). Hij moet bovendien de rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro betalen. In totaal kost het agressieve gedrag hem dus meer dan 10.000 euro.