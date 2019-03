Beringse (25) krijgt drie hersenbloedingen na slagen in Versuz: dader komt weg met 200 uren werkstraf Birger Vandael

19 maart 2019

13u00 0 Beringen Een 21-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uren nadat hij op 2 juni 2017 slagen uitdeelde aan een 25-jarige vrouw uit Beringen in discotheek Versuz. Die hadden drie hersenbloedingen tot gevolg. “De gevolgen voor mijn cliënte zijn bijzonder ernstig”, aldus Jan Swennen, de advocaat van het slachtoffer. “Zij is blijvend invalide verklaard en is haar geheugen kwijt.”

Het slachtoffer ging die avond feesten in de discotheek. Daar kwam het tot een discussie en zonder veel reden zou de man een klap hebben uitgedeeld. Uit verklaringen blijkt dat de vrouw na de vuistslag ten val kwam en vervolgens slagen bleef krijgen van beklaagde. Door de slagen op haar rechterslaap en haar rechterkaak liep het slachtoffer volgens haar raadsman drie hersenbloedingen op. Ze bloedde uit haar oor en neus en belandde met veel breuken in het ziekenhuis.

Karakterieel veranderd

De gevolgen van de slagen zijn voor het slachtoffer ook nu nog zeer ernstig. “Ze is karakterieel veranderd. Ze heeft een kort geheugen. Ze was een verstandig meisje. Nu slaapt ze bijna zestien uur per dag. Dat is allemaal het gevolg van die feiten”, pleitte Swennen. “Ook de moeder was bij de behandeling aanwezig in de rechtbank. Bij haar dochter gaat sinds de feiten niks meer.” De moeder van het slachtoffer bevestigde. “Door een dronkenlap is de toekomst van mijn dochter kapot gemaakt.”

De dader wees naar een eerdere ontmoeting met het slachtoffer en zei dat ze hem bleef lastigvallen. Hij had het gevoel dat ze hem volgde en dat zij als eerste sloeg. Hij verwees naar wettige verdediging, maar daarvoor vindt hij geen steun in de objectieve gegevens van het onderzoek.

De rechtbank hield rekening met zijn jeugdige leeftijd en wil de re-integratie in het maatschappelijk leven niet onmogelijk maken door een celstraf. Indien hij zijn werkstraf niet uitvoert, wacht hem wel een celstraf van 200 uren. Voor de verdere afhandeling werd een deskundige aangesteld, een heropening van de debatten volgt op dinsdag 29 oktober 2019. Indien de man schuldig wordt verklaard, wacht hem wellicht een zware prijs.