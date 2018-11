Beringenaar vernielt glazen toegangsdeur en deelt slagen uit BVDH

13 november 2018

11u54 0

Een 26-jarige man uit Beringen is veroordeeld tot vijftien maanden cel met volledig uitstel. Op 29 augustus 2018 drong hij binnen in een appartement in Hasselt. Daarvoor vernielde hij een glazen toegangsdeur. Vervolgens deelde hij slagen uit aan een man, die bloedende snij- en schaafwonden aan het hoofd alsook een bloedneus opliep. De komende drie jaar moet beklaagde zich houden aan een aantal voorwaarden. Zo moet hij zijn drugsverslaving laten behandelen. Daarnaast krijgt hij een boete van 200 euro. De burgerlijke belangen worden aangehouden.