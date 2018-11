Beringenaar slaat drie vrouwen, zijn moeder incluis BVDH

07 november 2018

12u07 0 Beringen Een 34-jarige man uit Beringen krijgt een celstraf van één jaar met uitstel voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen bij drie vrouwen, waarvan één zijn moeder was.

De feiten gebeurden voor het eerst tussen 19 en 22 november 2017 en later ook nog op 3 maart 2018 (bij zijn moeder) en op 16 september 2018. Die laatste keer ontvreemde hij ook nog een laptop van het slachtoffer. Bij het eerste feit was een ex-partner het slachtoffer. Zij liep totaal overstuur naar de buurman en vertelde er de laatste dagen slagen te hebben gekregen. Bij zijn moeder werden ook enkele meubelstukken omver gegooid en lag er een taart op de grond. In september werd de man agressief omdat een sigaret slecht gerold zou zijn geweest.

Het is duidelijk dat de man zich moet laten begeleiden en zijn agressieprobleem dient aangepakt te worden. De rechtbank geeft hem ook die kans. Indien hij dit niet doet, wacht hem alsnog een celstraf.