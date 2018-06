Beringenaar geeft stad goed rapport 22 juni 2018

03u11 0

Tussen 17 april en 29 mei konden alle Beringenaren deelnemen aan 'Beringen bevraagt'.





Dit leverde een overwegend positief beeld van de stad op, al zijn er ook veel zaken die beter kunnen. Met een score van 7,0 vindt de Beringenaar het best aangenaam in zijn stad. Op het niveau van de buurt is deze beoordeling met 7,3 nog iets beter. Op de drie domeinen mobiliteit, netheid en veiligheid en ruimte kan wel nog veel beter, volgens de bewoners. Op het vlak van sport, welzijn en communicatie scoort de stad dan weer goed. Het volledige rapport vind je op www.beringen.be/Beringenbevraagt met daarin ook steekkaarten per buurt. (BVDH)