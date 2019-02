Beringenaar (36) gooit partner op nieuwjaar op salontafel BVDH

20 februari 2019

11u18 0 Beringen Een dertiger uit Beringen startte 2016 met een valse noot. Op nieuwjaarsdag gooide hij immers zijn partner in Heusden-Zolder op de salontafel. Het slachtoffer moest twee weken verder met een halskraag en heeft nog altijd last aan haar nek.

De eindejaarsperiode is volgens de procureur altijd een gevaarlijke periode voor dergelijke feiten. “De vrouw wilde het gedrag van de man opnemen en daar was hij duidelijk niet mee gediend. Hij probeerde de gsm van de vrouw af te nemen en daarna volgden de feiten van agressie.” De vrouw moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis en had onder meer last van haar wervelkolom. Voor de feiten van slagen en verwondingen riskeert de man een celstraf van zes maanden en een boete van 180 euro.

“Mijn cliënte is een vrouw van 1 meter 50, de man is 1 meter 90, je kan je dus wel voorstellen welke impact de feiten hebben gehad”, klonk het aan de kant van de burgerlijke partij. Beklaagde had het moeilijk toe te geven dat hij agressie vertoonde, er werd gesproken over een werkstraf van 60 uren als alternatieve straf. Het vonnis wordt uitgesproken op 20 maart