Beringen zoekt medewerking bij herdenking van sluiting steenkoolmijn BVDH

05 april 2019

30 jaar geleden, op 28 oktober 1989, sloot de steenkoolmijn van Beringen haar deuren. Een historisch feit dat de cultuurdienst en CC Beringen willen herdenken met een cultureel evenement in september/oktober 2019. Voor dit evenement doet de stad een oproep naar individuen en verenigingen uit het Beringse cultuurveld die aan dit project willen meewerken. Kunstenaars, erfgoedverenigingen, dichters, kunstkringen, harmonies, zangkoren, socio-culturele verenigingen, etc. Iedereen die met mijnerfgoed bezig is, dit levendig wil houden en wil vertalen in een project rond ’30 jaar mijnsluiting’ is meer dan welkom. Ook vrijwilligers die willen meewerken aan het evenement in september/oktober mogen zich melden. “Op deze manier brengen we een ode aan de vele, hardwerkende mijnwerkers”, vertelt schepen van Erfgoed An Moons (VOLUIT). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via cultuur@beringen.be.