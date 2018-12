Beringen steunt slachtoffers Jemen BVDH

28 december 2018

Momenteel beleeft Jemen – het armste land in het Midden-Oosten - de grootste humanitaire crisis ter wereld. Sinds de oorlog er escaleerde in maart 2015 worden miljoenen kinderen geconfronteerd met geweld, ziekte en ondervoeding. Overleven kan enkel met hulp van liefdadigheidsorganisaties. “Ook in Beringen blijven we niet onbewogen voor een crisissituatie van deze omvang”, laat schepen Thomas Vints (CD&V) weten. “In samenspraak met de BROS (Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) zullen we 2.500 euro doneren aan UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties”. Deze organisatie is aanwezig in heel Jemen en tracht, ondanks de chaos en politieke versplintering, toegang te krijgen tot de meest getroffen gebieden. Naast het inzetten op drinkbaar water en voedsel, maakt UNICEF tevens middelen vrij om leerkrachten blijvend les te kunnen laten geven aan kinderen.

Zelf een gift doen kan via een storting op het rekeningnummer BE31 0000 0000 555 van UNICEF (BIC: BPOTBEB1) of via de website www.unicef.be.