Beringen start met kinderboekenruilkastjes BVDH

05 april 2019

10u33 1 Beringen Kinderen die vroeg kennis maken met boeken zijn taalvaardiger en samen in een boek kijken maakt de band met kinderen sterker. Maar niet in elk gezin zijn er kinderboekjes aanwezig. Daarom start het Huis van het Kind Beringen met enkele ruilkastjes om kinderboekjes heel laagdrempelig ter beschikking te stellen op plaatsen waar jonge gezinnen komen.

Het principe van een boekenruilkastje is eenvoudig: je kiest een boek uit het kastje en ruilt het voor een boekje van jezelf. “Het is belangrijk om de zin in lezen aan te wakkeren bij kinderen en de drempel voor jonge gezinnen te verlagen” zegt schepen van Welzijn, Zorg en Samenleven Hilal Yalçin (CD&V). Bij de opstart zullen kinderboekenruilkastjes geplaatst worden bij In-Zetje, OCMW en het consultatiebureau van Kind en Gezin. Nadien volgen andere locaties in Beringen.

In april en mei loopt de inzamelperiode van kinderboekjes van 0-7 jaar om mee te starten. Wanneer je tijdens de lente-opruim vrij recente kinderboekjes tegenkomt in huis, breng deze dan zeker binnen bij de volgende inzamelpunten: Kringwinkel Reset (Heppensesteenweg 34-36), het Stedelijk Administratief Centrum (Mijnschoolstraat 88) en de Bib (Graaf van Loonstraat 2).