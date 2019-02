Beringen start Lokaal Netwerk VrijetijdsParticipatie BVDH

01 februari 2019

0

Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten is een basisrecht. Om dit te garanderen hebben stadsbestuur en OCMW, samen met meerdere partners, de handen in elkaar geslagen en dit onder de noemer Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Het doel is om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk te maken. Binnen het netwerk kan er financiële steun aangevraagd worden voor socio-culturele activiteiten, lidgelden voor sportclubs, aankoop van een uniform, enzovoort. De partners binnen het netwerk kunnen de mensen helpen met hun aanvraag alsook met de afhandeling ervan. Dit zijn bekende gezichten, waardoor de drempel lager is om de vraag te stellen. Bovendien is er een lokaal loket waar je terecht kan voor dergelijke aanvragen of bijkomende informatie. Op de eerste en derde woensdag van de maand vind je het netwerk in de Draaischijf. Op de andere woensdagen kan je terecht bij de dienst Samenleven. Het loket in het administratief cnetrum is geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Lukt dit moment je niet, dan kan je altijd een afspraak maken via vtp@beringen.be of telefonisch op het nummer 011 43 03 41.

